Шойгу заявил об уничтожении 18 из 109 поставленных Украине БМП "Бредли" Фото: REUTERS

Российский министр обороны Сергей Шойгу в четверг, 22 июня, заявил об уничтожении 18 из 109 поставленных Киеву боевых машин пехоты "Бредли".

"Вооруженные силы России уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП "Брэдли", - заявил Шойгу.

Кроме того, по информации Шойгу, по состоянию на 22 июня 2023 года в Вооруженные силы (ВС) России на службу по контракту и в состав добровольческих формирований было принято свыше 166 тысяч человек.

Среди тех, кто пришел служить по контракту, 114 тысяч человек и еще 52 тысячи человек в числе добровольцев. При этом, у всех военнослужащих уже есть опыт участия в боевых действиях.

Между тем, 21 июня Минобороны РФ проинформировало о том, что российскими войсками были сбиты три беспилотника на территории Московской области. Таким образом была пресечена попытка атаки со стороны киевского режима.

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