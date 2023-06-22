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НовостиПроисшествия22 июня 2023 11:32

Запасы кислорода у экипажа пропавшего батискафа "Титан" закончились

Российский океанолог Сагалевич назвал ситуацию фатальной
Дарья ЧИПУРНАЯ
Запасы кислорода у пропавшего батискафа в Атлантике закончились

Запасы кислорода у пропавшего батискафа в Атлантике закончились

Фото: REUTERS

Запасы кислорода у экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" возле обломков затонувшего "Титаника", по расчетам Береговой охраны США, закончились в 14:08 по московскому времени.

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг Поль-Анри Наржеоле находится в батискафе, назвал ситуацию близкой к фатальной. Он сообщил РИА Новости, что в случае, если бы члены экипажа были живы, то они непременно подали какой-либо сигнал. Однако этого так и не произошло.

Напомним, 19 июня в водах Атлантики пропал батискаф с пятью туристами возле обломков "Титаника". Связь с ними прервалась спустя 1 час и 45 минут после погружение на дно. Запасы кислорода в батискафе были рассчитаны на 96 часов - до сегодняшнего дня, 22 июня. Среди находившихся на борту "Титана" был британский миллиардер Хамиш Хардинг.

Ранее выяснилось, что супруга владельца и пилота пропавшего батискафа "Титан" Стоктона Раша Венди является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника".

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