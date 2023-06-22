Запасы кислорода у экипажа пропавшего батискафа "Титан" закончились

Запасы кислорода у пропавшего батискафа в Атлантике закончились Фото: REUTERS

Запасы кислорода у экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" возле обломков затонувшего "Титаника", по расчетам Береговой охраны США, закончились в 14:08 по московскому времени.

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг Поль-Анри Наржеоле находится в батискафе, назвал ситуацию близкой к фатальной. Он сообщил РИА Новости, что в случае, если бы члены экипажа были живы, то они непременно подали какой-либо сигнал. Однако этого так и не произошло.

Напомним, 19 июня в водах Атлантики пропал батискаф с пятью туристами возле обломков "Титаника". Связь с ними прервалась спустя 1 час и 45 минут после погружение на дно. Запасы кислорода в батискафе были рассчитаны на 96 часов - до сегодняшнего дня, 22 июня. Среди находившихся на борту "Титана" был британский миллиардер Хамиш Хардинг.

Ранее выяснилось, что супруга владельца и пилота пропавшего батискафа "Титан" Стоктона Раша Венди является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зацепиться не успел. Батискаф перестал выходить на связь раньше, чем погрузился до глубины «Титаника» (подробнее)