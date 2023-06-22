Стало известно о связи жертв "Титаника" с владельцем пропавшего батискафа "Титан"

Стало известно о связи жертв «Титаника» с владельцем пропавшего батискафа Фото: REUTERS

Супруга владельца и пилота пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» Стоктона Раша Венди является потомком пары, которая погибла при крушении «Титаника». Об этом проинформировала газета The New York Times.

Как выяснило издание, жена Раша является праправнучкой магната Исидора Штрауса, который плыл на лайнере вместе с супругой Идой. Они были пассажирами первого класса. Во время крушения «Титаника» в 1912 году миллионер уступил свое место в спасательной шлюпке, так как еще не все женщины и дети были эвакуированы. Жена Штрауса, в свою очередь, решила остаться с мужем.

По информации The New York Times, тело магната нашли в море спустя две недели после крушения лайнера, а тело его жены так и не было обнаружено.

Напомним, 19 июня в районе крушения «Титаника» в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами. Сразу были организованы поиски подводного аппарата, но до сих пор даже неизвестно, сколько человек находится в батискафе.

Позже в Береговой охране США сообщили, что кислород в батискафе «Титан» закончится днем 22 июня. По мнению ученых, единственный шанс на спасение экипажа появится, если батискаф сам поднимется ближе к поверхности океана.