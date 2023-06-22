Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%. Соответствующее решение было принято в четверг, 22 июня, на заседании комитета по денежно-кредитной политике ЦБ.

«Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%», - сказано в сообщении турецкого Центробанка, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Делается это для того, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и держать под контролем волатильность цен.

Повышение ключевой ставки произошло впервые с марта 2021 года.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что, по данным национального института статистики, годовая инфляция в Турции в ноябре 2022 года замедлилась впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре. Потребительские цены в Турции выросли в ноябре на 2,88%.

Ранее экономист Реджеп Эрчин предположил, что Турция станет немного дороже для туристов из России из-за роста курса лиры. Однако, по мнению эксперта, рост цен на иностранную валюту не повлияет на турецко-российские отношения.