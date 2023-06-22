CNN: наступление Киева не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений

Контрнаступление Киева не оправдывает ожиданий Запада Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдывает ожиданий руководства стран Запада. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне и двух представителей западных стран.

"Наступление не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений", - отметил источник телеканала. На Западе отмечают эффективность действий Вооруженных Сил (ВС) РФ в отражении атак ВСУ с помощью ракетных ударов.

Кроме того, западные страны выделили особую прочность российских оборонительных рубежей. Украинские войска, напротив, убеждают Запад в своей "уязвимости" в преодолении минных полей.

Ранее президент России Владимир Путин на экстренном заседании Совбеза РФ заявил, что существенные потери ВСУ демонстрируют намерение Запада "биться до последнего украинца".

Сайт KP.RU также рассказал о провальном плане офиса Зеленского реализовать наступление - как итог у представителей киевского режима не осталось оправданий перед западными кураторами.