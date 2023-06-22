В Киеве массово скупают йодид калия из-за слов Зеленского о подрыве ЗАЭС

"Клименко.Тайм": в Киеве скупают йодид калия из-за слов Зеленского о провокации на ЗАЭС Фото: REUTERS

Украинское издание "Клименко.Тайм" сообщило, что жители Киева стали массово скупать йодид калия после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС.

“В киевских аптеках начался ажиотаж после слов Зеленского о возможном теракте на Запорожской АЭС. Жители столицы массово скупают йодид калия. В некоторых аптеках его уже невозможно купить, но есть йод”, — пишут в телеграм-канале издания.

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы планирует подорвать Запорожскую атомную электростанцию. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления украинского лидера очередной ложью.

По мнению главы запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, командование ВСУ сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а подобные заявления являются лишь отвлекающим маневром.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.