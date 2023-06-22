Украина выполнила только два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Еврокомиссар Варгелий: Украина выполнила два из семи условий для переговоров о вступлении в ЕС Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Оливер Варгелий сообщил, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС – по судебной реформе и свободе СМИ.

“Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия - по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ”, — сообщил еврокомиссар по итогам неформального заседания совета ЕС.

Также он добавил, что по остальным требованиям украинские власти показывают “определенный прогресс”, соответствующий тройке по пятибалльной системе. При этом окончательную оценку выполнения условий для вступления в ЕС комиссия выставить лишь в октябре.

Несколькими днями ранее агентство Reuters уже сообщало, что Киев на сегодняшний день выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении Евросоюз. При этом некоторые сторонники скорейшего вступления Украины в объединение надеятся на рассмотрение этого вопроса уже в декабре 2023 года.

При этом журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины в Евросоюз чревато неприятными последствиями для других членов ЕС. Из-за политики объединения новый участник получит значительную часть общего бюджета, что приведет к сокращению финансирования более чем десяти стран.