Кравцов: желающих учить украинский язык в Запорожской и Херсонской областях немного. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в Запорожской и Херсонской областях есть те, кто хочет учить украинский язык в школах. Но, по его словам, таких желающих немного.

«Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание», - цитирует Кравцова РИА Новости.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, поэтому в каждом регионе дается возможность изучать свои национальные язык и культуру.

Возможность изучать украинский язык в школах Запорожской и Херсонской областей будет дана с 1 сентября этого года.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании на территории региона украинского и крымско-татарского языков в общении и делопроизводстве. Врио главы региона напомнил, что жители РФ имеют право беспрепятственно выбирать, на каком языке говорить.

Сайт KP.RU также писал о том, что, по мнению президента России Владимира Путина, жители РФ не должны уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру. Российский лидер напомнил, что около трех миллионов граждан России являются украинцами, поэтому отказаться от их языка и культуры невозможно.