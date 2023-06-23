Марочко сообщил о переброске оперативных резервов ВСУ на Купянское направление Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в пятницу, 23 июня, рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают оперативные резервы на Купянское направление.

«С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колон ВСУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По данным эксперта, в состав колонн входит автомобильная и бронированная техника, в том числе танки.

«В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», - добавил Марочко.

Он также подчеркнул, что то, в каком состоянии находится перевозимая техника, говорит о том, что она еще не принимала участие в боях.

Ранее сообщалось, что Су-34 нанес удар по сосредоточению живой силы и военной техники интернационального легиона на Купянском направлении. Кроме того, при попытке провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового артиллерией был вскрыт и уничтожен американский БТР М113 с личным составом ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 июня доложил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой. По словам министра, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.