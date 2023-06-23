Business Insider: Киев встревожен новой тактикой ВКС России

В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России Фото: Александр КОЦ

Новая тактика Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения спецоперации начинает тревожить Киев. Об этом сообщил обозреватель Райан Пикрелл для Business Insider.

В публикации сказано, что высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены "превосходством России в авиации и артиллерии" в период киевского контрнаступления.

Особое восхищение вызывают ударные вертолеты Ка-52, более известные как "Аллигатор". Российские вертолеты свободно поражают технику противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.

Эксперт из Института изучения войны Райли Бейли также подметил новую тактику РФ. "Их самолеты и вертолеты размещены очень близко к передовой, чего раньше Россия избегала делать", - сообщил он.

ВСУ испытывают проблемы и из-за российской системы радиоэлектронной борьбы. У украинских саперов возникли трудности с минными полями.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что наступление Киева не оправдывает ожиданий западных кураторов ни по одному из направлений. ВКС России, тем временем, продолжают демилитаризацию Украины, разрушая их склады с западной техникой и оружием.

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