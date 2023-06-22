Минобороны России сообщило об ударе по складу ВСУ с иностранной техникой

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине Фото: Александр КОЦ

Российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на который была доставлена иностранная техника и вооружение. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 22 июня 2023 года.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники", - сообщили в ведомстве, отметив, что назначенный объект поражен.

Напомним, 21 июня Минобороны сообщило об уничтожении трех складов ВСУ с боеприпасами, которые базировались в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза заявил, что объем поставленного Западом Киеву оружия существенно не повлияет на ход специальной военной операции. Он также сообщил, что российские войска уничтожили 18 из 109 поставленных киевскому режиму боевых машин пехоты "Бредли".

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