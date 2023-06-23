Медведев резко высказался о переговорах с Дудой

Медведев: в переговорах с “ублюдками”, подобными Дуде, нет смысла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее заявление польского президента Анджея Дуды, заявил, что в переговорах “с такими ублюдками” просто нет смысла. Ранее президент Польши сравнил Россию с бешеным зверем, которого "нужно пристрелить".

“Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Медведев ранее отмечал, что Польша является бесконечно враждебным образованием по отношению к нашей стране, однако никогда не была и не станет равной России. Также, по его мнению, поляки могут скоро заняться “историческим реваншизмом” и начать терроризировать своих соседей необоснованными претензиями, после чего и вовсе могут превратиться в “бешеную псину”, кусающую всех подряд в Европе.