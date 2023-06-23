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НовостиПолитика23 июня 2023 14:11

Генерал ВСУ Сырский признал, что российскую линию обороны сложно преодолеть

Также он отметил, что ВС РФ предугадывают наиболее опасные маневры подразделений ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Генерал ВСУ Сырский признал, что российскую линию обороны сложно преодолеть

Генерал ВСУ Сырский признал, что российскую линию обороны сложно преодолеть

Фото: Александр КОЦ

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия выстроила прочную линию обороны и отлично предугадывает действия украинских подразделений.

“Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть”, — сказал военный в интервью изданию Guardian.

Он отметил, что для украинской армии в целом сложилась тяжелая ситуация, а ВС России постоянно пытаются перехватить инициативу, и “нельзя недооценивать” эти контратаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что основными проблемами, не позволяющими украинской армии добиться серьезных успехов в текущем наступлении, является нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

При этом бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил, что российская армия использует далеко не весь свой потенциал, а ее контрудар представляет для ВСУ гораздо большую опасность, чем первая линия обороны.