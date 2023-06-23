Генерал ВСУ Сырский признал, что российскую линию обороны сложно преодолеть Фото: Александр КОЦ

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия выстроила прочную линию обороны и отлично предугадывает действия украинских подразделений.

“Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть”, — сказал военный в интервью изданию Guardian.

Он отметил, что для украинской армии в целом сложилась тяжелая ситуация, а ВС России постоянно пытаются перехватить инициативу, и “нельзя недооценивать” эти контратаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что основными проблемами, не позволяющими украинской армии добиться серьезных успехов в текущем наступлении, является нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

При этом бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил, что российская армия использует далеко не весь свой потенциал, а ее контрудар представляет для ВСУ гораздо большую опасность, чем первая линия обороны.