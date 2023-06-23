Киев назвал главную причину провала наступления ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба назвал нестабильные поставки снарядов главной проблемой ВСУ Фото: EAST NEWS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал основными проблемами в текущем наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

“Крупнейшая проблема наступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе”, — приводит слова главы МИД Украины издание Telegraph.

Кулеба отметил, что обеспечение устойчивых поставок оружия и боеприпасов по-прежнему является для украинских дипломатов “непокоренной вершиной”. Также, по его словам, данное наступление не является единственным — их будет столько, “сколько необходимо для освобождения Украины”.

При этом обозреватель Джейми Деттмер считает, что Белый дом непублично требует от Киева добиться серьезных успехов в предстоящем наступлении, которые необходимы для продолжения военной поддержки ВСУ со стороны Запада.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси также отмечал, что у Зеленского не так много времени, чтобы показать серьезные успехи ВСУ на поле боя. При этом в случае отсутствия таковых партнеры Киева могут склониться к дипломатическому урегулированию текущего конфликта.

Тем временем сам Зеленский на днях признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы, и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

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