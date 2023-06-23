Трагедию на батискафе "Титан" можно было избежать? За опасную экскурсию к "Титанику" богачи уже подавали в суд

Daily Beast: Компания OceanGate отправляла людей на экскурсии к «Титанику» с риском для жизни Фото: EAST NEWS

Вечером 22 июня мировую общественность потревожила новость о пропавшем батискафе «Титан». Обломки судна были найдены на расстоянии 200 - 500 метров от носовой части «Титаника». Весь экипаж признан погибшим.

Известно, что на борту батискафа, который отправился вглубь Атлантического океана к затонувшему «Титанику», находились 5 человек. Среди них Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржоле.

Стоктон Раш является основателем компании OceanGate. Данная организация изначально специализировалась на глубоководных исследованиях, после чего перешла к коммерческим турам. С 2021 года компания начала организовывать туры к «Титанику». Одно погружение длится восемь дней и стоит 250 тысяч долларов. Всего на 2023 год были запланированы 13 таких экспедиций.

Трагедию можно было бы предотвратить и попросту не погружаться в воду, поскольку некоторые посетители экскурсий и бывший сотрудник компании говорили о небезопасности данного батискафа. Так, в феврале 2023 супруги Марк и Шэрон Хейгл, которые в 2022 году были на борту корабля Джеффа Безоса Blue Origin, подали в суд на Стоктона Раша. Они говорили, что Раш взял с них $210 258 за экскурсию к «Титанику» при том, что батискаф не был готов к такому путешествию. А экс-сотрудник компании говорил о том, что его беспокоило то, что углеводородное волокно может не подходить к такому типу судна.

Сам Стоктон Раш говорил о том, что всегда боялся застрять под водой на борту батискафа. При этом сомнений в безопасности своего судна он не выражал, сообщает издание Daily Beast.

В результате, 18 июня связь с батискафом пропала спустя почти два часа после погружения в 700 км. Океанолог Анатолий Сагалевич, создатель знаменитых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» выдвинул предположение о том, что именно могло произойти на судне. Своим мнением он поделился с сайтом KP.RU.

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