Фатальное решение и подводный взрыв пневматической бомбы: Первая реконструкция трагедии батискафа "Титан"

Носовая и кормовая часть батискафа были сделаны из титана, а средняя часть - то есть основной корпус - сконструирован из углепластика Фото: EAST NEWS

Вчера стало известно, что разбросанные обломки батискафа “Титан” были найдены на расстоянии 200 - 500 метров от носовой части “Титаника”. Экипаж погиб. На дне нашли носовой и хвостовой обтекатель, а основной корпус обнаружить не удалось. Что могло произойти? Об этом мы решили расспросить океанолога Анатолия Сагалевича, создателя знаменитых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Именно они принимали участие в съемках культового фильма “Титаник” Джеймса Кэмерона, а на счету самого Сагалевича более 50 погружений к месту гибели лайнера.

- Анатолий Михайлович, о чем может говорить такая картина?

- Носовая и кормовая часть батискафа были сделаны из титана, а средняя часть - то есть основной корпус - сконструирован из углепластика. Это, конечно, прочный материал, но хрупкий. При нагрузках он не прогибается, как сталь, а лопается, как стекло. За счет применения углепластика удалось сделать аппарат легче на 3-4 тонны. Но это решение было фатальным. По существу произошел подводный взрыв пневматической бомбы - внутри углепластикового корпуса находился большой объем воздуха и он лопнул. Люди погибли мгновенно. Не уверен, найдут ли какие-то части среднего звена корпуса, скорее всего он разлетелся в порошок. Создатели батискафа пренебрегли элементарными правилами создания и управления глубоководными аппаратами, которые вырабатывались десятилетиями многими поколениями подводников. Решили всех перехитрить, цена этой хитрости - пять человеческих жизней.

Вчера стало известно, что разбросанные обломки батискафа “Титан” были найдены на расстоянии 200 - 500 метров от носовой части “Титаника” Фото: EAST NEWS

- На счету батискафа было уже несколько десятков погружений к “Титанику”. Специалисты говорят, что с каждым погружением корпус становится менее прочным…

- Да, углепластик довольно быстро устаёт, металл держит нагрузку лучше. У нас на “Мирах” применялась высокопрочная сталь, мы испытывали сферы в камерах высокого давления, дважды перебирали аппараты после погружений. И там никаких отклонений не было, сферы сделаны с большим запасом, за более чем тысячу погружений у нас не было ни одного инцидента. Что касается углепластика, то там число циклов очень маленькое и лучше вообще не использовать этот материал в конструкциях, которые работают в режиме циклических нагрузок.

- Связь с экипажем была потеряна через 1 час 45 минут. Они успели спуститься к “Титанику”?

- Нет, я думаю до “Титаника” они не дошли, он лежит на отметке 3800, а по моим оценкам аппарат взорвался в толще воды на глубине 3400-3500 метров. Сразу после того, как была потеряна связь. Это легко вычислить, у них сеансы связи были каждые 15 минут и глубина аппарата каждый раз фиксировалась.

“Титаник” лежит на отметке 3800 метров Фото: REUTERS

- А как обычно проходит сам спуск, по какой траектории заходит батискаф?

- Это не такое простое дело, потому что аппарат течением сносит в толще воды. Батискаф имеет неправильную форму и медленно вращается вокруг своей оси, если не следить, где ты находишься, то тебя может снести на 1-2 километра от “Титаника”, при условии, что ты спускаешься вертикально. И тут опять просчет. У них не было нормальной навигации. Они пользовались инерциальной системой навигации, как на подводных лодках. Что это значит? Системы измеряют скорость аппарата, глубину и изменение курса и в таком случае только пилот видит, куда он идет. Мы работали с донными гидроакустическими маяками. То есть на дно, в зависимости от площади охвата исследований, устанавливается три, четыре или пять гидроакустических маяков. Мы на “Титанике” обходились обычно тремя маяками. Что это даёт? Не только пилот, но и люди на судне обеспечения в любой момент времени видят, где находится аппарат. Его местоположение вычисляется компьютером по расстояниям от маяков. У них такой навигации не было - очень жаль. При том сценарии, который случился, навигация бы, конечно, не помогла, но, по крайней мере, поисковые команды знали бы, где искать. Я сразу сказал, что они не там ищут. Если потеряна связь и аппарат не всплыл, то нужно искать на глубине, а спасатели искали на поверхности. Ну, и конечно, конструкция батискафа, где люк открывается только снаружи - никуда не годится. Там чуть ли не 20 гаек надо с внешней стороны открутить, чтобы люди вышли. В нормальном глубоководном аппарате пилот должен иметь возможность открыть люк самостоятельно - мало ли какая ситуация может случится. А так экипаж по сути заперт в мышеловке.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Из каких соображений они отказались от таких маяков?

- Не знаю, это вопрос не ко мне. Я из этой компании никого не знал, единственный человек, с кем был хорошо знаком, это пилот Поль-Анри Наржоле. Он настоящий профессионал, опытный человек, поэтому его и пригласили…

- Шансов отреагировать у него не было?

- Нет, конечно, там всё мгновенно произошло: взрыв и аппарат разлетелся на куски. Это урок для всех, кто имеет отношение к глубоководным работам. Есть сумасшедшие люди, которые готовы наплевать на безопасность, в том числе и свою собственную. Я не знаю, что двигало этими людьми, возможно жажда денег - все таки 250 тысяч долларов с человека это огромные деньги. Мы на “Мирах” тоже возили туристов, чтобы заработать на научные исследования, но у нас место стояло в пять раз дешевле. А может быть, ими двигал авантюризм. Так или иначе нужны жесткие меры контроля. Глубоководные спуски - это не шутки.