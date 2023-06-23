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НовостиПолитика23 июня 2023 17:34

Зеленский исключил проведение выборов президента Украины до окончания конфликта

По его словам, проведение выборов во время военного положения противоречит законодательству Украины
Сергей ЧИКОВ
Зеленский исключил проведение выборов президента Украины до окончания конфликта

Зеленский исключил проведение выборов президента Украины до окончания конфликта

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время боевых действий на территории страны не могут проходить выборы главы государства.

“Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий”, — приводит слова политика агентство BBC.

При этом ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали украинские власти найти способ провести как парламентские, так и президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отмечал, что в условиях военного положения, объявленного в стране, “никаких выборов проходить не может”.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей, которым обещал прекращение конфликта в Донбассе, однако “сделал полный разворот на 180 градусов” после победы на выборах. По мнению Джонсона, за это Зеленского в лучшем случае ждет изгнание.

При этом украинский политолог Олег Соскин считает, что наступление ВСУ провалилось именно из-за ошибки Зеленского, который недооценил способности российской армии и начал наступление, не накопив достаточно военной техники от западных союзников.