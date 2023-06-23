Зеленский исключил проведение выборов президента Украины до окончания конфликта Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время боевых действий на территории страны не могут проходить выборы главы государства.

“Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий”, — приводит слова политика агентство BBC.

При этом ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали украинские власти найти способ провести как парламентские, так и президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отмечал, что в условиях военного положения, объявленного в стране, “никаких выборов проходить не может”.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей, которым обещал прекращение конфликта в Донбассе, однако “сделал полный разворот на 180 градусов” после победы на выборах. По мнению Джонсона, за это Зеленского в лучшем случае ждет изгнание.

При этом украинский политолог Олег Соскин считает, что наступление ВСУ провалилось именно из-за ошибки Зеленского, который недооценил способности российской армии и начал наступление, не накопив достаточно военной техники от западных союзников.