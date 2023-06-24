В Полтавской области Украины снесли последний памятник писателю Максиму Горькому

В Полтавской области Украины снесли памятник писателю Максиму Горькому Фото: ru.wikipedia.org

Украинский канал "Деколонизация. Украина" сообщил о сносе последнего памятника в честь советского писателя Максима Горького в Полтавской области.

“История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась. Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка”, — отметили в телеграм-канале издания.

Снос памятников известным советским деятелям, а также переименование улиц, названных в честь известных россиян, началось на Украине после принятия закона о декоммунизации в 2015 году.

Напомним, днем ранее в Киеве снесли памятник Герою Советского Союза — разведчице Зое Космодемьянской. Также "Деколонизация. Украина" сообщал, что в ближайшее время под снос пойдут памятники писателям Александру Пушкину и Михаилу Булгакову, а также советскому генералу Михаилу Кирпоносу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что не только на Украине, но и в Европе активно разрушают историю и уничтожают святые памятники, отдающие должное не только советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми была добыта в Великой Отечественной войне.