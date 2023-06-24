ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина

ФСБ: вся информация в соцсетях от имени Пригожина не соответствует действительности. Фото: ТАСС

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опроверг заявления бизнесмена Евгения Пригожина о том, что Минобороны якобы нанесло ракетный удар по тыловым частям ЧВК “Вагнер”.

“Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию”, — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Заявления и действия Пригожина в ведомстве назвали фактическим призывом к началу вооруженного гражданского конфликта, а также ударом в спину российским военным, продолжающим выполнение боевого долга в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин также призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие и назвал эту провокацию Пригожина “ударом в спину нашей стране и нашему народу”. Президент подчеркнул, что все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

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