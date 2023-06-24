Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают Путина Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты полностью поддерживают президента Владимира Путина и выступают за консолидацию сил на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина.

“Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего”, — написал Володин у себя в телеграм-канале.

Также он напомнил, что бойцы подразделения “ЧВК Вагнер” должны были защищать свой народ и страну, выполняя указы президента России. Любые иные действия, по словам Володина, являются предательством.

Володин подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезной угрозой безопасности в лице общего внешнего врага, продвигающего нацистские идеологии и уничтожающего российских граждан.

“В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы”, — резюмировал депутат.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин заявил, что по тылам подразделения “ЧВК Вагнер” был нанесен ракетный удар от Минобороны России, после чего устроил вооруженный мятеж. В свою очередь Владимир Путин призвал всех участвующих в этом мятеже сложить оружие и подчеркнул, что вставшие на путь предательства родины, понесут неминуемое наказание.