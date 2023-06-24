Захарова: «У нас один главнокомандующий и он призвал всех объединиться» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Евгения Пригожина, отметив, что у России только один главнокомандующий, призвавший всех объединиться.

«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться», - написала дипломат в своем Telegram-канале, назвав это главным на сегодняшний день.

Захарова отметила, что у каждого «есть свое отношение ко всему», однако «наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом». «Потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно», - заявила она, уточнив, что единение должно произойти «под знаменами главнокомандующего».

«Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами все то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь … Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!», - прозвала она.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина заявления не соответствуют действительности, назвав такие сообщения информационной провокацией. Кроме того, Генпрокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа.