Президент Польши Дуда собрал совещание из-за событий в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что утром в субботу, 24 июня, собрал совещание из-за событий в России.

«В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками», - заявил польский президент, отметив, что в республики «постоянно мониторят ход событий» на восточной границе страны.

Тем временем, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы республики, уточнив, что по данному вопросу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разговаривал сегодня с Анджеем Дудой, а также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ назвали информационной провокацией сообщения, опубликованные от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска получили приказ о нейтрализации организаторов мятежа.