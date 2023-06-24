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НовостиПолитика24 июня 2023 8:56

ЕС считает происходящее в России внутренним делом страны

Представитель Еврокомиссии отметил, что Европейский союз следит за происходящим
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЕС считает происходящее в России внутренним делом страны

ЕС считает происходящее в России внутренним делом страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз следит за ситуацией в России. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделал представитель Еврокомиссии, отметив, что в Евросоюз считает происходящие РФ внутренним делом страны.

«ЕС считает происходящие в настоящий момент события внутренним делом России. Мы мониторим ситуацию», - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Министерстве обороны РФ назвали информационной провокацией заявления, которые были опубликованы от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законным и оправданным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что российские войска получили необходимы приказ о нейтрализации организаторов мятежа.