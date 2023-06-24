"Через две недели". Польский генерал дал неутешительный прогноз наступлению ВСУ

Польский генерал Скшипчак: наступление ВСУ может закончиться уже через две недели Фото: Александр КОЦ

Бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что наступление ВСУ может закончиться уже через две недели.

“На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить. И наступление на этом закончится”, — сказал он в интервью fronda.pl.

Военный считает, что украинская армия уже почти полностью истощила свой боевой потенциал, а ВС России просто свяжут их, не оставив шансов на продолжение наступление. Также он отметил, что за все это время ВСУ не добились значительного успеха, и “похоже, уже поняли, что пока что не способны прорвать российскую оборону”.

Ранее военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли также допускал, что ВСУ могут полностью исчерпать свой атакующий потенциал еще до прорыва первой линии обороны ВС РФ.

При этом, как отмечал Скшипчак, первая линия обороны для украинцев является гораздо меньшей угрозой, чем неизбежный контрудар. По мнению военного, Киев совершил большую ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны российской армии в Запорожской области.

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