"Путь к величайшей трагедии": Медведев резко высказался о вооружённом мятеже Пригожина

Медведев призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал россиян сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и не допустить раскол страны.

“Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Также он отметил, что любые случаи предательства в нынешней обстановке серьезно угрожают нашей стране и могут быть шагом на пути к “вселенской катастрофе”.

“Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!”, — резюмировал Медведев.

Ранее Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также призвал еще больше сплотиться вокруг президента России и отметил, что депутаты полностью поддерживают Владимира Путина на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина.

Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией Пригожина напомнил, что схожим образом началась гражданская война 1917 года и заявил, что Россия не допустит повторения подобного сценария и предпримет все необходимые меры для защиты своего народа.