Рогов заявил, что линия обороны ВС России в Запорожской области не просаживается Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.

“Все ребята находятся на своих позициях. В течение двух суток они никуда не отступали, не уходили. Линия фронта не просаживалась. Все хорошо”, — рассказал он в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Напомним, ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак дал неутешительный прогноз по текущему наступлению ВСУ. Военный считает, что украинская армия уже почти полностью исчерпала наступательный потенциал, а обещанное широкомасштабное наступление может закончиться уже через две недели.

Военный эксперт Эндрю Лэтэм предупреждал, что, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.