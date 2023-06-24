Медведев призвал россиян сплотиться для победы над внешним и внутренним врагом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, желающим расколоть Россию.

“Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Также Медведев подчеркнул, что в текущей обстановке любые случаи предательства могут стать шагом на пути к “вселенской катастрофе”, которую мы не имеем права допустить и не допустим.

“Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!”, — отметил политик.

Ранее с таким же призывом выступил и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты полностью поддерживают президента России и выступают за консолидацию сил. Также Володин напомнил, что бойцы “ЧВК Вагнер” должны были защищать свой народ и страну, а все другие действия с их стороны являются предательством.

Владимир Путин отмечал, что именно из-за подобного предательства началась гражданская война 1917 года. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит повторения подобного сценария и сможет защитить свой народ и государственность.