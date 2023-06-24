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НовостиОбщество24 июня 2023 11:13

Беглов: обстановка в Санкт-Петербурге спокойная

В пресс-службе губернатора отметили, что Александр Беглов находится на постоянной связи с силовыми структурами
Сергей ЧИКОВ
Губернатор Беглов назвал обстановку в Санкт-Петербурге спокойной и контролируемой

Губернатор Беглов назвал обстановку в Санкт-Петербурге спокойной и контролируемой

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что активно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках усиления мер безопасности в городе. Отмечается, что губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с силовиками.

“Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая. Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города. В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности”, — сообщила пресс-служба Беглова.

Губернатор Беглов в своем телеграм-канале также подтвердил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая, а он сам находится на связи с руководителями силовых структур города.

В соседней Московской области ранее был введен правовой режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что это делается в целях пресечения возможных терактов.

Напомним, 23 июня российский бизнесмен Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж из-за того, что подразделения Минобороны России якобы нанесли ракетный удар по тыловой группировке "ЧВК Вагнер". Президент России Владимир Путин предупредил, что за подобный "удар в спину" все виновные понесут ответственность.