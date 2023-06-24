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НовостиОбщество24 июня 2023 11:19

Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Сообщается, что вскоре такая продукция будет полностью удалена с площадки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетплейс Wildberries начал скрывать товары с символикой штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», а в скором времени такая продукция будет полностью удалена с площадки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в компании.

«Начали скрывать товары с символикой ЧВК "Вагнер", в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса», - сказал собеседник агентства.

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Минобороны РФ заявили об информационной провокации из-за сообщений, опубликованных ранее от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела по факту организации мятежа.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России уже получили необходимый приказ о нейтрализации организаторов мятежа.