Старовойт призвал Пригожина отказаться от его планов и сложить оружие Фото: пресс-служба правительства Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал российского бизнесмена Евгения Пригожина пересмотреть свои планы – отказаться от проведения вооруженного мятежа и сложить оружие.

“Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране”, — написал он у себя в телеграм-канале.

Старовойт отметил, что ранее Курская область активно сотрудничала с “ЧВК Вагнер” в вопросах подготовки добровольцев для проведения спецоперации. Губернатор призвал не забывать вклад простых бойцов подразделения в общие успехи российских сил в зоне СВО и не перечеркивать их заслуги перед отечеством из-за “амбиций руководителя” подразделения.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж из-за того, что российские военные якобы нанесли ракетный удар по тыловой группировке "ЧВК Вагнер". Минобороны России сообщило, что все распространяемые в соцсетях данные о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал россиян сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и не допустить раскол страны, поскольку любые случаи предательства в нынешней обстановке могут быть шагом на пути к “вселенской катастрофе”.

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