Роскомнадзор: работа Telegram в России никак не ограничивается

Пресс-служба Роскомнадзора: работа Telegram в России никак не ограничивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что работа мессенджера Telegram в России никак не ограничивается.

“В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается”, — сообщил Роскомнадзор, добавив, что в районах проведения контртеррористической операции (КТО) все же возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

Тем временем в сервисе для отслеживания сбоев DownRadar сообщили о перебоях в работе Telegram не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Челябинской, Волгоградской и других областях России.