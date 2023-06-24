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НовостиОбщество24 июня 2023 11:52

Роскомнадзор: работа Telegram в России никак не ограничивается

Ранее сервис DownRadar сообщил о перебоях в работе месенджера в ряде регионов России
Сергей ЧИКОВ
Пресс-служба Роскомнадзора: работа Telegram в России никак не ограничивается

Пресс-служба Роскомнадзора: работа Telegram в России никак не ограничивается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что работа мессенджера Telegram в России никак не ограничивается.

“В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается”, — сообщил Роскомнадзор, добавив, что в районах проведения контртеррористической операции (КТО) все же возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

Тем временем в сервисе для отслеживания сбоев DownRadar сообщили о перебоях в работе Telegram не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Челябинской, Волгоградской и других областях России.