Глава администрации Ростова Логвиненко призвал жителей города не выходить из дома Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предупредил жителей города о возможном проходе военной техники по улицам и призвал их не покидать свои дома и ограничить поездки на личном транспорте.

“В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и осторожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра”, — написал Логвиненко в своем телеграм-канале.

Также глава администрации подчеркнул, что все учреждения здравоохранения работают штатно и сбоев в работе служб охраны здоровья нет. По его словам, скорая помощь фиксирует среднестатистическое количество вызовов.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин заявил, что по тылам подразделения “ЧВК Вагнер” был нанесен ракетный удар от Минобороны России, после чего устроил вооруженный мятеж и первым делом отправился именно в Ростов.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что бойцы “ЧВК Вагнер” должны были защищать свой народ и страну, а все другие действия с их стороны являются предательством.