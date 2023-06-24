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НовостиПолитика24 июня 2023 13:42

Депутат Крашенинников: бойцы ЧВК «Вагнер» могут сложить оружие и избежать наказания

Он призвал сделать это в ближайшее время
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Крашенинников: мятежники еще могут сложить оружие и избежать наказания

Депутат Крашенинников: мятежники еще могут сложить оружие и избежать наказания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы ЧВК «Вагнер» пока еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе спецоперации. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы России по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что сделать это надо скорее.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает арест людей на 30 суток за нарушение режима военного положения. Также в нем есть пункт о конфискации транспортного средства нарушителей, если правонарушение совершили на нем.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что попытка вооруженного мятежа — самое страшное преступление, которое нельзя будет оправдать былыми заслугами. При этом он подчеркнул, что на текущий момент понятно, что попытка раскачать общество и разжечь внутренний конфликт полностью провалилась.