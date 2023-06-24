В Калужской области ограничили движение на дорогах на границе с соседними регионами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 24 июня, сообщил о временном ограничении движения автомобилей на нескольких дорогах региона. Речь идет о территориях, прилегающих к границам четырех областей.

«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он также обратился ко всем жителям региона с просьбой воздержаться от поездок по этим трассам без крайней необходимости. Шапша пообещал, что о каких-либо изменениях население проинформируют своевременно.

Сайт KP.RU писал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения. Он уточнил, что движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области было закрыто с 464 по 777 километр.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности в регионе, а местным жителям посоветовали отказаться от поездок в южном направлении.

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