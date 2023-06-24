Собянин призвал воздерживаться от поездок по Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве объявлен режим контртеррористической операции и в целях безопасности людям стоит отказаться от поездок по городу. Такое заявление сделал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём, — говорится в сообщении.

Он добавил, что исключением станут органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонного-промышленного комплекса и городских служб. Также Собянин допустил перекрытие движения в отдельных кварталах города.

Ранее в Калужской области ограничили движение на границе с соседними регионами. Губернатор Владислав Шапша попросил жителей временно воздержаться от поездок по трассам, прилегающим к границам области.

В администрации Ростова призвали жителей города не выходить из дома и отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.