Председатель военного отдела РПЦ призвал бойцов «Вагнера» остановиться Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться.

Митрополит напомнил, что с первых дней спецоперации военные священники находятся на передовой вместе с солдатами, в том числе с бойцами «Вагнера».

«Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ», - подчеркнул глава военного отдела.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в соцсетях появилось видео заявления генерала Сергея Суровикина. Замкомандующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации обратился к руководству, командирам и бойцам «ЧВК Вагнер». Он призвал их всех остановиться.

В свою очередь, депутат нижней палаты федерального парламента Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пока еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе спецоперации.

Президент России Владимир Путин назвал вооруженный мятеж «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.