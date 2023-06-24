Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 15:45

Председатель военного отдела РПЦ призвал бойцов «Вагнера» остановиться

Вооруженный мятеж не просит ни Бог, ни народ, отметил митрополит
Екатерина КОСОБОКОВА
Председатель военного отдела РПЦ призвал бойцов «Вагнера» остановиться

Председатель военного отдела РПЦ призвал бойцов «Вагнера» остановиться

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться.

Митрополит напомнил, что с первых дней спецоперации военные священники находятся на передовой вместе с солдатами, в том числе с бойцами «Вагнера».

«Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ», - подчеркнул глава военного отдела.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в соцсетях появилось видео заявления генерала Сергея Суровикина. Замкомандующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации обратился к руководству, командирам и бойцам «ЧВК Вагнер». Он призвал их всех остановиться.

В свою очередь, депутат нижней палаты федерального парламента Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пока еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе спецоперации.

Президент России Владимир Путин назвал вооруженный мятеж «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.