Сергей Суровикин записал обращение к ЧВК Вагнер после слов Пригожина: "Я призываю остановиться"

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В соцсетях появилось видео обращения генерала Сергея Суровикина. Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер. Это произошло после того, как ФСБ возбудило уголовное дело на главу ЧВК Евгения Пригожина после его провокационных слов.

Как рассказал Сергей Суровикин, он специально прибыл с передовой по приказу Минобороны:

«Я только что по приказу руководства министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой. Где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачи, бьются с противником насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях».

Суровикин обратил внимание, что он, как и бойцы Вагнера - воины, и призвал из остановиться:

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер. Мы вместе с вами прошли трубный путь. Мы вместе с вами шли на риски, несли потери и вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время».

Он призвал бойцов и командиров Вагнера подчиниться приказу Владимира Путина:

«Пока не поздно нужно и необходимо это сделать - подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты, места дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами российской федерации».

Ранее ФСБ возбудило дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Это произошло после слов главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который заявил, что тыловые лагеря его подразделений были обстреляны подразделеоянми Минобороны. В свою очередь в Минобороны ответили, что все подобные заявления не соответствуют действительности.

Национальный антитеррористический комитет потребовал «немедленно прекратить противоправные действия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «в курсе ситуации» и «предпринимаются все необходимые меры».

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Об этом заявил в пятницу 23 июня 2023 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) (подробности)