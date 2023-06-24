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НовостиОбщество24 июня 2023 15:55

Администрация Липецка: въезды в город со стороны Чаплыгина и Лебедяни перекрыты

Людям советуют выбирать альтернативные варианты объезда
Роман ПОЛОСИКОВ
Администрация Липецка: въезды в город со стороны Чаплыгина и Лебедяни перекрыты

Администрация Липецка: въезды в город со стороны Чаплыгина и Лебедяни перекрыты

Фото: pexels.com

Въезды в Липецк со стороны Чаплыгина и Лебедяни временно перекрыты. Об этом рассказали в Telegram-канале мэрии города.

— Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда, — говорится в сообщении.

Также власти заявили, что ситуация в регионе находится под контролем, но она требует понимания от всех жителей города и всего региона в целом.

Стало известно, что в Москве понедельник, 26 июня, объявили нерабочим днем, а мэр Сергей Собянин заявил, что в столице введен режим контртеррористической операции и призвал жителей отказаться от поездок по городу.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко также призвал жителей города не покидать свои дома и отказаться от поездок на личном автомобиле в центральный район. Он предупредил, что в городе возможен проход военной техники по улицам.