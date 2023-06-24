На въезде в Ростовскую области ограничили движение для гражданских машин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение гражданских автомобилей ограничили на въезде в Ростовскую область. Об этом рассказали в Telegram-канале RT со слов местной жительницы.

— Никого не пускают, развернули, объяснили ехать через Самарское, Азов, Западный мост, — подчеркнула женщина.

Также по ее словам сейчас на трассе пускают только спецтехнику и машины экстренных служб. Помимо этого, по прямой трассе через Батайск сейчас тоже не ездят машины.

Ранее в администрации Ростова предупредили, что по улицам города может проходить военная техника, поэтому жителей призвали не выходить из дома и отказаться от поездок на личных автомобилях в целях безопасности.

Помимо этого, в двух направлениях на въезде в Липецк власти также ограничили движение. Людей просят выбирать альтернативные маршруты или отказаться от поездок по приграничным трассам области.