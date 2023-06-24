Меры безопасности усилили на въездах в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры безопасности усилили на нескольких въездах в Москву. Об этом в субботу, 24 июня, проинформировало РИА Новости.

Так, по данным агентства, рядом со съездом на МКАД в районе Ясенево, где расположена штаб-квартира российской Службы внешней разведки, был установлен автоматический станковый гранатомет. Здесь же стоят несколько грузовиков и БТР. Кроме того, работники дорожно-постовой службы останавливают машины для проверки документов.

На въезде в столицу России со стороны трассы М-4 «Дон» в районе улицы Липецкой также находится несколько грузовиков, а также машина ОМОН с сотрудниками ведомства.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице действует режим контртеррористической операции. Он подчеркнул, что в целях безопасности людям стоит отказаться от поездок по городу.

Сайт KP.RU также писал, что в Москве под усиленную охрану взяты важнейшие объекты и органы государственной власти. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.