ТАСС: бойцы «Вагнера» начали покидать территорию у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы «Вагнера» начали покидать территорию у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Фото: REUTERS

Отряды бойцов ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию у штаба Южного военного округа, расположенного в центре Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 24 июня, проинформировал ТАСС.

Уточняется, что из центра города уже уехали четыре пикапа формирования. Танки и тяжелая техника еще находятся рядом со штабом ЮВО.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. В результате последний принял предложение белорусского лидера об остановки движения ЧВК «Вагнер» по территории России и принятию шагов для деэскалации напряжения.

Позже Пригожин подтвердил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

Сайт KP.RU также писал о том, что результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер» Лукашенко обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.