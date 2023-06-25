Застрявший в воротах ростовского цирка танк уехал Фото: REUTERS

Танк, который с утра субботы стоял в воротах цирка в Ростове-на-Дону, уехал. Соответствующее видео было распространено в социальных сетях.

Цирк находится на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Буденновского, рядом со штабом Южного военного округа. Эту территорию ранее заняли бойцы ЧВК «Вагнер». Так, с утра 24 июня в воротах цирка стоял танк.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Последний принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Позже стало известно, что отряды бойцов ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию у штаба Южного военного округа, расположенного в центре Ростова-на-Дону.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бойцы ЧВК «Вагнер» после урегулирования ситуации с мятежом не будут подвергнуты уголовному преследованию. Он добавил, что те бойцы, которые не принимали участие в мятеже, смогут при желании подписать контракты с российским Минобороны.