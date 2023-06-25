Рамзан Кадыров обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Кадыров дал определение Пригожину и обратился к бойцам ЧВК "Вагнер". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина человеком, который из-за личных амбиций и выгоды может «наплевать на привязанность и любовь в Отчизне». Такое определение Пригожину Кадыров дал в субботу 24 июня в своем Telegram.

По словам Кадырова, ранее он считал Евгения Пригожина искренним патриотом.

«Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла», - написал Кадыров, назвав причинами поведения Пригожина личные обиды и неудачи в бизнесе.

Глава Чечни обратился к бойцам ЧВК «Вагнер», призвав их обдумывать свои дальнейшие действия.

«Призываю всех бойцов ЧВК далее быть трезвыми в своих решениях. Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случиться», - написал Кадыров, заявив, что в случае посягательства на целостность Российской Федерации крайней мерой для любого, кто совершит такой поступок, будет «жестокое подавление и уничтожение».

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий здесь.

После того, как Пригожин принял предложение Александра Лукашенко прекратить продвижение частей ЧВК «Вагнер» по территории РФ, резидент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию.