Песков: президент России Путин гарантировал Пригожину возможность уехать в Белоруссию

Слово Путина является гарантией возможности уйти в Белоруссию для Евгения Пригожина, заявил Песков. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию после урегулирования ситуации с мятежом в ЧВК «Вагнер». Об этом заявил в субботу 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России», - сказал Песков во время пресс-конференции.

В то же время пресс-секретарь Кремля оставил без ответа вопрос о том, какую должность может занять основатель ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Напомним, после того, как стало известно о мятеже в ЧВК «Вагнер», Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей частной военной компании по территории РФ и заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

Позже стало известно, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено.