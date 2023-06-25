Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступления на четырех направлениях Фото: REUTERS

Украинские военные продолжают попытки наступать на четырех направлениях. Об этом говорится в брифинге российского Министерства обороны 25 июня 2023 года.

Как стало известно, речь идет о Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

"ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заявили, что на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 430 военных.

Стоит отметить, что обозреватель American Greatness Кристофер Роуч считает, что потери украинских военных при наступлении ВСУ будут важным уроком для американцев.

А издание Advance уверено, что после слов украинского президента Владимира Зеленского о медленном украинском наступлении, у Киева и НАТО осталось два варианта - поставка новых вооружений либо присоединение к западному военному блоку.