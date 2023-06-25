Актёр Сергей Проханов пожалел о разводе с внучкой маршала Жукова Татьяной, фото: ТАСС/Юрий Машков

Актёр Сергей Проханов остался более чем на 20 лет без любви, и вряд-ли когда-либо найдёт её после развода с внучкой сразу двух знаменитых российских маршалов, Георгия Жукова и Александра Василевского, Татьяной. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«С супругой Татьяной прожил 20 лет. Для развода особо и причин не было: пошел в гору театр - и ушел от жены», - описывает своё решение развестись Проханов.

По словам актёра, после развода он неоднократно пытался завести новые отношения, однако постоянно что-то не складывалось. Как уверяет Проханов, все женщины, с которыми он пытался сойтись, быстро привыкали к богатству, были расточительны и требовали всё большего. Разочаровавшись, он попытался вернуться к Татьяне, однако было уже поздно.

Татьяна - женщина серьёзная. Мало того, что в ней течёт кровь великих российских военных, так ещё и сама она - юрист-международник. От Проханова она родила двоих детей - Анастасию и Антона, но когда муж решил вернуться - принимать его отказалась.

«Они хотят все и сразу: и карьеру, и квартиру, и машину. И даже не прикрываются игрой в любовь! Ни одну из них я не захотел назвать женой», - отзывается актёр о других пассиях.

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