Курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в понедельник, 26 июня, ускорил свое снижение по отношению к иностранным валютам. Доллар в начале торгов на Мосбирже поднялся выше 87 рублей, что произошло впервые с 29 марта 2022 года.

По данным на 07:04 мск, курс доллара вырос на 2,99%, составив таким образом 87,23 рубля, к 07:22 мск американская валюта оказалась на отметке в 86,47 рубля.

Курс евро и юаня также рос. Так, европейская валюта в начале торгов выросла на 3,18% до 95,28 рублей, китайская – на 2,99% до 12,059 рублей.

Напомним, 24 июня все крупнейшие банки России резко подняли курс иностранных валют. В некоторых банках курс доллара даже превышал 100 рублей. Однако после обеда курсы обмена валют потихоньку пошли вниз.

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин ранее рассказывал, что Вашингтон сам создал ситуацию, когда мир стал искать альтернативы доллару. По словам Можина, теперь страны мира все больше стали использовать другие национальные валюты, в первую очередь, китайский юань.