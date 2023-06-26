FT: ФРГ выступает против передачи активов России на восстановление Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин выступает против идеи Европейского союза передать замороженные активы Центробанка РФ на восстановление Украины. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на ряд правительственных чиновников.

Как сообщается, немецкие чиновники выразили сомнения, что европейский план передачи российских активов получит соответствующую поддержку, поскольку слишком высоки юридические риски. В Министерстве иностранных дел ФРГ отметили, что Берлин делает «все возможное по закону» для того, чтобы найти и заморозить активы, которые попали под санкции российских физлиц и компаний, однако сталкивается со сложностями.

Другой чиновник отметил, что Европейский союз возьмет деньги у Центробанка РФ или получит прибыль от инвестирования его средств, что создаст прецедент для других стран, приведя в пример Польшу, которая выдвигает к Германии требования о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.

Кроме того, сообщается, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман уже изучил предложения Евросоюза, прейдя к выводу, что они юридически невыполнимы. Представитель главы ведомства отказался от комментариев.

Напомним, накануне в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз юридически готовит использование российских активов для восстановления Украины. При этом ранее власти Европейского союза пришли к выводу, что по закону изъять все замороженные активы ЦБ РФ просто невозможно, а юристы Еврокомиссии назвали необходимым вернуть России все ее активы сразу после украинского конфликта.