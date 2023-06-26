Марочко: на двух направлениях резко увеличилась активность украинских ДРГ

Подполковник Марочко сообщил о резком росте активности диверсантов ВСУ на двух направлениях Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях в последнюю неделю активизировались украинские диверсанты.

“За истекшую неделю на краснолиманском направлении отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника”, — сообщил военный РИА Новости.

Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются прорвать линию обороны российской армии и все же провести обещанное наступление. Ранее он отмечал, что на Купянском направлении Киев из-за больших потерь в личном составе уже полностью утратил инициативу и перешел к тактике обороны.

При этом бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что наступление ВСУ может закончиться уже через две недели, поскольку украинская армия уже почти полностью истощила свой наступательный потенциал, и, по его мнению, уже признала свою неспособность прорвать оборону ВС РФ.