Генсек НАТО Столтенберг заявил, что события в России являются ее внутренним делом Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 26 июня, заявил, что Североатлантический альянс считает события, которые произошли в последние дни в России, внутренним делом страны.

«События в выходные дни - это внутреннее дело России», - заявил генсек НАТО в ходе пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой альянса.

Однако он добавил, что в Североатлантическом альянсе следят за ситуацией в РФ.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш заявил, что с обеспокоенностью следил за ситуацией из-за попытки мятежа в России.

Напомним, в ночь на 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить вооруженный мятеж. На протяжении всего следующего дня президент Белоруссии Александр Лукашенко по договоренности с российским лидером Владимиром Путиным вел переговоры с Пригожиным. В итоге глава ЧВК «Вагнер» согласился остановить двигавшиеся к Москве колонны и выйти из Ростова-на-Дону.

Сайт KP.RU объяснял, почему события, которые произошли в России в субботу не только не ослабили, но и, наоборот, укрепили страну.

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